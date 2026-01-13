16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,7913   EUR  91,9668  

Новости

Больше новостей
Где вы чаще всего делаете импульсивные покупки?
Комментировать
0
Вы делаете импульсивные покупки?
Комментировать
0
Вы поддерживаете перепрофилирование алкомаркетов в продуктовые магазины с долей продажи алкоголя 20% (опыт Вологодской области)?
Комментировать
0
Новогоднюю елку вы:
Комментировать
0
Больше опросов

​Годовалого ребенка окунули в прорубь в Сургуте. Медики предупредили о рисках и напомнили о правилах безопасного закаливания

В Сургуте обсуждают купание годовалого ребенка в проруби

​Годовалого ребенка окунули в прорубь в Сургуте. Медики предупредили о рисках и напомнили о правилах безопасного закаливания
Скрин видео «Моржи Сургута ЦЗ «Айсберг»

В Сургуте в соцсетях обсуждают видео, на котором годовалого ребенка окунают в ледяную воду. Запись опубликовали в телеграм-канале «Моржи Сургута ЦЗ «Айсберг», назвав мальчика самым юным участником движения.

«Поздравляем самого молодого моржика! Ему всего годик и четыре месяца, но он уже смело окунулся в ледяную воду! С папой они вместе несколько раз нырнули, и на лице Мартина светилась радость и доверие. Вот это настоящая команда!» − говорится в посте.

Однако медики предупреждают: подобные практики могут быть опасны для детей такого возраста.

«Погружение годовалого ребенка в прорубь при температуре воды 0-4°C представляет собой сильный стресс для всего организма, особенно для незрелой сердечно-сосудистой системы. У малышей такого возраста терморегуляция еще недостаточно развита. При погружении в ледяную купель мгновенно сужаются периферические сосуды, это может вызвать тахикардию, резкий скачок артериального давления, холодовой шок с нарушением ритма сердца, затрудненное дыхание или даже его остановку. И нескольких секунд в ледяной воде достаточно, чтобы спровоцировать приступ паники, потерю координации движений, а в дальнейшем вызвать неврологические осложнения вроде задержки развития или судорог», − рассказала siapress.ruдетский врач-кардиолог Окружного кардиологического диспансера Рита Пихтовникова.

По словам специалиста, закаливание действительно может укреплять иммунитет, но только при правильном и поэтапном подходе. В частности, для правильного и безопасного закаливания врач рекомендует соблюдать следующие правила:

Консультация с врачом. Перед началом любых закаливающих процедур обязательно проконсультируйтесь с педиатром, который регулярно наблюдает ребенка, и убедитесь в отсутствии противопоказаний.

Регулярность и постепенность. Начинайте с двух-трех минут ежедневно, постепенно увеличивая продолжительность и снижая температуру не более чем на 1°C в неделю. Чередуйте воздушные, водные и мягкие контрастные процедуры, чтобы минимизировать нагрузку на сердце и сосуды.

Безопасные методы. Используйте щадящие способы закаливания:
– воздушные ванны при температуре 22-23 °C во время переодевания;
– регулярное проветривание комнаты;
– прогулки на свежем воздухе один-два часа в день;
– обтирания теплой водой (34-36 °C);
– купание в теплом бассейне с активными движениями;
– хождение босиком для естественной стимуляции кровообращения.

Индивидуальный подход и контроль. Внимательно следите за реакцией малыша: никаких процедур при дрожи, капризах, плохом самочувствии или болезни. Для ребенка закаливание должно быть комфортным, безопасным и вызывать положительные эмоции.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:33, просмотров: 54, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте горел ресторан «Хурма». Посетителей эвакуировали 922
  2. На трассе между Тюменью и Ханты-Мансийском загорелся бензовоз — дорога перекрыта 826
  3. МВД России подготовило поправки в правила сдачи экзаменов на права. Будут и ужесточения, и послабления 643
  4. Актировка: 1-11 класс второй смены 281
  5. Почти 100 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Сургута за новогодние каникулы 280
  6. ​Подрядчики Сургута получили 240 замечаний за плохую уборку улиц в новогодние праздники 264
  7. ​За праздники врачи Сургута выполнили четыре экстренные операции на открытом сердце 262
  8. ​Вандализм в праздники: жители Сургута разгромили около 15 общественных туалетов 248
  9. ​Муниципальные катки в Сургуте посетили более 5 тысяч человек 234
  10. Пять иностранцев выдворят из Сургута по итогам совместной проверки прокуратуры и силовиков 209
  1. Рождество сквозь века // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3978
  2. ​Помощь в праздники. Что делать, если смартфон не заряжается 3274
  3. ​В Югре за первую неделю 2026 года снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом 3041
  4. ​Храмы Сургута опубликовали расписание рождественских богослужений 2914
  5. ​Четыре человека погибли в аварии на трассе «Сургут – Нижневартовск» 2889
  6. ​На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск под Уватом произошла смертельная авария – трасса полностью перекрыта 2716
  7. ​Диана Филатова: «Хобби-хорсинг – пример молодежного течения, которое может работать на пользу психике» 2484
  8. Итоги 2025. Потери года 2403
  9. СИА-ПРЕСС 2025. Слово года. Зумер 2374
  10. ​Новогоднее оформление Сургута увидели по всей России 2318
  1. ​Без души, но в чартах 8776
  2. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 7744
  3. ​Заключение 6487
  4. ​Иван Барсов: «Я позвал Константина Ивлева полетать на самолете, и так оказался в «Битве шефов» 5887
  5. ​Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 эффективных интернет-банков для бизнеса 5610
  6. ​Вся Россия говорит «спасибо»: Drivee вместе с пассажирами поблагодарил таксистов, которые везут Новый год 5010
  7. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 4890
  8. ​Игроки БК «Уралмаш» провели автограф-сессию в Банке Уралсиб 4871
  9. ​Новый год ‒ в новой квартире: первый дом ЖК «Набережный» в Сургуте готов к заселению 4826
  10. ​Не голодать, есть орехи и не запивать еду: инструкция по выживанию в Новый год // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4657

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика