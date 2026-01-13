В Сургуте обсуждают купание годовалого ребенка в проруби

В Сургуте в соцсетях обсуждают видео, на котором годовалого ребенка окунают в ледяную воду. Запись опубликовали в телеграм-канале «Моржи Сургута ЦЗ «Айсберг», назвав мальчика самым юным участником движения.

«Поздравляем самого молодого моржика! Ему всего годик и четыре месяца, но он уже смело окунулся в ледяную воду! С папой они вместе несколько раз нырнули, и на лице Мартина светилась радость и доверие. Вот это настоящая команда!» − говорится в посте.

Однако медики предупреждают: подобные практики могут быть опасны для детей такого возраста.

«Погружение годовалого ребенка в прорубь при температуре воды 0-4°C представляет собой сильный стресс для всего организма, особенно для незрелой сердечно-сосудистой системы. У малышей такого возраста терморегуляция еще недостаточно развита. При погружении в ледяную купель мгновенно сужаются периферические сосуды, это может вызвать тахикардию, резкий скачок артериального давления, холодовой шок с нарушением ритма сердца, затрудненное дыхание или даже его остановку. И нескольких секунд в ледяной воде достаточно, чтобы спровоцировать приступ паники, потерю координации движений, а в дальнейшем вызвать неврологические осложнения вроде задержки развития или судорог», − рассказала siapress.ruдетский врач-кардиолог Окружного кардиологического диспансера Рита Пихтовникова.

По словам специалиста, закаливание действительно может укреплять иммунитет, но только при правильном и поэтапном подходе. В частности, для правильного и безопасного закаливания врач рекомендует соблюдать следующие правила:

Консультация с врачом. Перед началом любых закаливающих процедур обязательно проконсультируйтесь с педиатром, который регулярно наблюдает ребенка, и убедитесь в отсутствии противопоказаний.

Регулярность и постепенность. Начинайте с двух-трех минут ежедневно, постепенно увеличивая продолжительность и снижая температуру не более чем на 1°C в неделю. Чередуйте воздушные, водные и мягкие контрастные процедуры, чтобы минимизировать нагрузку на сердце и сосуды.

Безопасные методы. Используйте щадящие способы закаливания:

– воздушные ванны при температуре 22-23 °C во время переодевания;

– регулярное проветривание комнаты;

– прогулки на свежем воздухе один-два часа в день;

– обтирания теплой водой (34-36 °C);

– купание в теплом бассейне с активными движениями;

– хождение босиком для естественной стимуляции кровообращения.

Индивидуальный подход и контроль. Внимательно следите за реакцией малыша: никаких процедур при дрожи, капризах, плохом самочувствии или болезни. Для ребенка закаливание должно быть комфортным, безопасным и вызывать положительные эмоции.