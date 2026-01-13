16+
Логотип Сиапресс
​За праздники врачи Сургута выполнили четыре экстренные операции на открытом сердце

Окружной кардиоцентр в Сургуте в праздники принял втрое больше экстренных пациентов, чем год назад

Фото: Окружной кардиологический диспансер, г. Сургут

За праздники в Окружной кардиоцентр Сургута обратилось 311 человек, а 135 пациентов были госпитализированы по экстренным показаниям − в три раза больше, чем в январские новогодние каникулы прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

«Шесть человек − буквально под бой курантов. Кардиохирурги выполнили четыре экстренные операции на сердце в условиях искусственного кровообращения. Одна из них − жителю Салехарда, которого доставили санавиацией 31 декабря. Мужчине успешно проведено репротезирование аортального клапана. Такие вмешательства − вершина высокотехнологичной хирургии, где любая секунда на счету и задействованы усилия десятков специалистов», − добавили в кардиоцентре.

При этом, все пациенты, которым потребовалась экстренная операция на открытом сердце − мужчины в возрасте 53-55 лет.

Чаще всего в каникулы в стационар поступали пациенты с инфарктом миокарда, нестабильной стенокардией и хронической сердечной недостаточностью. Самым напряженным днем стал 5 января − тогда было госпитализировано 30 человек. Самому молодому пациенту с инфарктом было 38 лет, самому старшему − 90.

Помощь в Окружной кардиологический диспансер оказывали не только жителям Югры. В праздничные дни сюда обращались пациенты из Краснодарского края, Челябинской области, Пермского края, Оренбурга, Тобольска и Ямала.


Сегодня в 10:45
Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

