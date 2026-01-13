В Сургуте подвели итоги работы по уборке снега в новогодние выходные

В Сургуте в период новогодних праздников с 31 декабря по 11 января дорожные и коммунальные службы, а также управляющие компании работали в штатном режиме, обеспечивая порядок на улицах и во дворах. Как пишет администрация города, в среднем ежедневно было задействовано около 130 единиц техники, за праздничные дни вывезли более 96 тыс. кубометров снега. Подрядные организации работали круглосуточно.

К недобросовестным подрядчикам применяли штрафные санкции. «В сравнении с прошлым годом качество уборки города удалось улучшить благодаря повышению ответственности подрядчиков», — отметила заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

В праздничные дни продолжалась и работа по содержанию парков и скверов: за выходные вывезли 1500 кубометров снега, очищали пешеходные дорожки и вывозили снег. Общественные туалеты, как уточняется, работали круглосуточно каждый день.