16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,2267   EUR  92,0938  

Новости

Больше новостей
Вы поддерживаете перепрофилирование алкомаркетов в продуктовые магазины с долей продажи алкоголя 20% (опыт Вологодской области)?
Комментировать
0
Новогоднюю елку вы:
Комментировать
0
Больше опросов

​В Сургуте у 11-летней девочки случайно обнаружили опасный порок сердца

Кардиохирурги Сургута спасли ребенка с критическим сужением аорты

​В Сургуте у 11-летней девочки случайно обнаружили опасный порок сердца
Фото: Ирина Урванцева / vk.com

Врачи Сургута спасли 11-летнюю девочку, у которой с рождения был опасный порок сердца – коарктация аорты. Все эти годы болезнь никак себя не проявляла, и родители даже не подозревали о проблеме. Сигналом стала резкая ситуация: у ребенка внезапно поднялось верхнее давление – до 140 мм рт. ст., рассказала главный врач Окружного Кардиоцентра Ирина Урванцева.

«Часть грудного отдела главного сосуда составляла всего один мм (в норме 12-18 мм.). Кровь едва поступала через просвет размером с игольное ушко! Педиатр срочно направила к кардиологу. Обследование в окружном кардиоцентре выявило критическое сужение грудного отдела аорты. Сразу с приема ребенка госпитализировали в единственное в Югре отделение детской кардиохирургии», – написала Ирина Урванцева в своих соцсетях.

После полной диагностики операционная бригада под руководством сердечно-сосудистого хирурга Петра Лазарькова удалила суженный участок аорты.

Операцию провели через небольшой боковой разрез в грудной клетке, а сосуд восстановили с использованием собственных тканей пациентки.

После операции девочка быстро пошла на поправку и вскоре была выписана домой.

Врачи отмечают, что коарктацию аорты чаще выявляют у новорожденных или в раннем детстве – при УЗИ сердца. Но иногда, как в этом случае, порок может «молчать» до 10-12 лет и проявиться только тогда, когда организм уже не справляется.

Медики советуют родителям обратить внимание на тревожные симптомы:

  • быструю утомляемость и боли в ногах,
  • головные боли и носовые кровотечения,
  • одышку при физических нагрузках.

В Окружном кардиоцентре применяют все современные методы лечения коарктации аорты – от эндоваскулярных вмешательств без разрезов до операций на открытом сердце. Помощь детям и взрослым здесь оказывают круглосуточно, в том числе в праздничные и выходные дни.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:12, просмотров: 107, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​С Аллеи Славы в Сургуте украли бронзовую фигуру Лиса-нефтяника 803
  2. ​Сухость, покраснение и шелушение: как защитить кожу зимой? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 647
  3. ​Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел отмечает 70-летний юбилей 567
  4. ​В Вологодской области больше не осталось алкомаркетов 253
  5. ​Почему зимой нельзя мыть руки горячей водой – объясняет эксперт 132
  6. ​В Сургуте у 11-летней девочки случайно обнаружили опасный порок сердца 107
  1. ​Студенты из многодетных семей смогут рассчитывать на скидки в большем числе вузов 3530
  2. ​Драка посетителей в одном из баров Сургута дошла до прокуратуры 2934
  3. ​«Ирония судьбы» с югорским окладом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2459
  4. ​Прокуратура Сургута проверит информацию об избиении подростка в торговом центре 2353
  5. ​Один человек погиб, трое пострадали в ДТП на трассе «Сургут – Нижневартовск» 2288
  6. ​После нападения на подростка в сургутском ТЦ задержали 17-летнего иностранца 2176
  7. ​Конь не в пальто, а в попоне // ФОТОРЕПОРТАЖ 2165
  8. ​Четыре человека погибли в аварии на трассе «Сургут – Нижневартовск» 2089
  9. ​Храмы Сургута опубликовали расписание рождественских богослужений 2070
  10. Рождество сквозь века // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1929
  1. ​Без души, но в чартах 7667
  2. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 5833
  3. ​Заключение 5797
  4. ​Елизавета Припутень: «Центральная площадь Сургута станет главным ледовым городком ‒ с горками, лабиринтом и скульптурами» 5730
  5. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 4291
  6. ​Иван Барсов: «Я позвал Константина Ивлева полетать на самолете, и так оказался в «Битве шефов» 3986
  7. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 3837
  8. ​​Почему наилучшим решением дела «Лурье – Долина» было бы мировое соглашение? Потому что добросовестные покупатели заботятся о «чистоте» квартиры 3701
  9. Кайдаловы по прозвищу Градские 3615
  10. ​Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 эффективных интернет-банков для бизнеса 3577

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика