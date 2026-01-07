Рождественские службы в Сургуте собрали почти четыре тысячи прихожан

В ночь с 6 на 7 января более 3,5 тысячи жителей Сургута приняли участие в рождественских богослужениях в храмах города. Об этом сообщили в администрация Сургута.

Праздничные службы прошли в 11 храмах. Все религиозные объекты заранее проверили на инженерно-техническую готовность, рассказала корреспонденту siapress.ru начальник отдела профилактики терроризма управления по вопросам общественной безопасности администрации Сургута Ольга Гаринская.

По ее словам, в храмах проверили работу тревожных кнопок, организовали контрольно-пропускные мероприятия и приняли стандартные меры безопасности. На входах были установлены ограждения и металлорамки.

Во время рождественских богослужений порядок и безопасность обеспечивали сотрудники профильных служб.