​Генетики Сургута за год выявили около 400 врожденных патологий у будущих детей

Генетическая служба Сургута за год помогла сотням семей подготовиться к родам

Фото: Сургутский Центр охраны материнства и детства / vk.com

В 2025 году специалисты медико-генетической консультации Центра охраны материнства и детства в Сургуте выявили около 400 случаев наследственных и врожденных патологий у будущих детей. Большая часть обращений связана с врожденными пороками развития плода – на них пришлось 72% случаев. Еще 25% составили наследственные заболевания, 3,3% – хромосомные аномалии, рассказали в пресс-службе Центра.

«Важно понимать: своевременная диагностика – это не «приговор», а прежде всего возможность. Возможность сделать осознанный выбор, подготовиться к особенностям ухода и обеспечить малышу качественную помощь с первых секунд жизни», – отметила президент Центра Лариса Белоцерковцева.

Уже одиннадцатый год подряд эффективность пренатальной диагностики в Центре соответствует международным показателям. Это говорит о высоком уровне подготовки врачей и качестве используемого оборудования.

Весной 2025 года в Центре внедрили неинвазивное пренатальное тестирование – НИПТ. Методика безопасна для будущей мамы и позволяет с высокой точностью выявлять риски генетических нарушений. За год специалисты провели 198 таких тестов, в 18 случаях был зафиксирован высокий риск патологий. Полученная информация дала семьям дополнительное время для принятия решений и планирования дальнейшего медицинского наблюдения.


Сегодня в 11:01, просмотров: 94, комментариев: 0
