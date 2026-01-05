Музей «Барсова гора» в Сургутском районе принимает посетителей в новогодние праздники

В Сургутском районе в новогодние праздники заработал новый музей – «Барсова гора». Его открыли накануне Нового года, и уже в январские каникулы жители и гости района смогут побывать на первых экскурсиях, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Экскурсионные программы запланированы на 9 и 10 января – в 11:00 и 12:00. Посещение возможно только по предварительной записи: через телеграм-чат музея или по телефону в рабочие дни.

Площадь музея составляет 1,6 тысячи квадратных метров. Здесь разместились два экспозиционных зала, мультимедийный конференц-зал, фондохранилища, археологическая лаборатория и архив. Рядом оборудована парковка более чем на 60 автомобилей.

Музей стал частью масштабного проекта «Музейный комплекс «Барсова гора», который реализуется с 2021 года. За это время на исторической территории появились интерактивные павильоны и прогулочная тропа «ЧелоВечность» с арт-объектами, интерактивными панелями и смотровыми площадками. В каникулы эти объекты также будут доступны для посещения.

Отдельную программу подготовили для семей с детьми. В январе здесь пройдут новогодние мастер-классы по росписи фигурки мамонтенка «Димы». Участникам расскажут о древних животных и плейстоценовой фауне Барсовой Горы. Мастер-классы состоятся 9, 10 и 11 января в 16:00 в этнографическом павильоне на тропе «ЧелоВечность». Участие – по предварительной записи, возрастных ограничений нет.

Кроме того, в праздничные дни запланированы интерактивные занятия «Юный археолог» и «Юный палеонтолог», а также тематические мастер-классы. Подробная программа опубликована в социальных сетях музея «Барсова гора».