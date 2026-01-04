Видео с избиением подростка в Сургуте дошло до прокуратуры

Прокуратура Сургута проверяет информацию о драке подростков в ТРЦ «Сити-Молл». Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Прокуратурой организована проверка по публикациям в социальных сетях о неправомерных действиях подростков в отношении сверстника, совершенных в ТРЦ «Сургут Сити Молл». По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры округа», – говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилось видео инцидента на фудкорте торгового центра. Как рассказали в паблике «К-Информ», группа молодых людей напала на 16-летнего подростка, а после пострадавшего увезли в больницу на машине скорой помощи.