В первые дни Нового года сургутские врачи спасли троих детей из-за несчастных случаев

В первые дни 2026 года в Сургуте трое детей едва не погибли из-за несчастных случаев. Об этом рассказала президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

«Праздники – не повод для отдыха, когда речь идет о жизни детей. Сотрудники Центра охраны материнства и детства работают круглосуточно, обеспечивая безопасность и здоровье самых маленьких пациентов. Статистика первых дней года говорит о напряженном графике: в педиатрические отделения поступило 15 детей, из них 5 госпитализированы, в детские хирургические отделения обратились 30 пациентов, 6 потребовалась госпитализация. За сухими цифрами – реальные спасенные жизни», – подчеркнула она.

Самым тяжелым стал случай с маленьким ребенком, который проглотил 13 магнитов. Инородные предметы застряли в кишечнике и вызвали перфорацию. В новогоднюю ночь хирурги провели экстренную операцию – срединную лапаротомию. Магниты удалось извлечь, сейчас состояние юного пациента стабилизировано, отметили в перинатальном центре.

Также медицинская помощь потребовалась девочке с анафилактическим шоком. Благодаря оперативным действиям врачей угрозы ее жизни удалось избежать.

Еще один инцидент связан с токсическим отравлением этанолом у подростка. Пациентку доставили в больницу вовремя, лечение прошло без необходимости перевода в реанимацию.