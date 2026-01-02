В Сургуте загорелась квартира на десятом этаже

В Сургуте вечером произошел пожар в жилом многоквартирном доме на улице Мелик-Карамова, 88. Как сообщает администрация города, сигнал о возгорании поступил в диспетчерскую экстренных служб в 19:30 — пожар вспыхнул в квартире на 10 этаже.

Пожарные прибыли на место в 19:39. Жителей дома оперативно эвакуировали. Возгорание ликвидировали в 19:52, причина пожара устанавливается. В результате происшествия пострадали два человека, их госпитализировали.

Администрация Сургута напомнила о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.