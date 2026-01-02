16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,2267   EUR  92,0938  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Сургуте случился пожар на улице Мелик-Карамова. Два человека в больнице

В Сургуте загорелась квартира на десятом этаже

В Сургуте случился пожар на улице Мелик-Карамова. Два человека в больнице
Фото Freepik

В Сургуте вечером произошел пожар в жилом многоквартирном доме на улице Мелик-Карамова, 88. Как сообщает администрация города, сигнал о возгорании поступил в диспетчерскую экстренных служб в 19:30 — пожар вспыхнул в квартире на 10 этаже.

Пожарные прибыли на место в 19:39. Жителей дома оперативно эвакуировали. Возгорание ликвидировали в 19:52, причина пожара устанавливается. В результате происшествия пострадали два человека, их госпитализировали.

Администрация Сургута напомнила о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 21:29, просмотров: 175, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 533
  2. Курьерам в Югре в 2025 году предлагали зарплаты почти в 80 тысяч рублей 471
  3. Эксперт портала Profi.travel Алексей Венгин назвал Югру «российским Дубаем» 441
  4. В северных районах Югры МРОТ превысил 67 тысяч рублей 360
  5. За первые три дня каникул помощь медиков понадобилась 600 югорчанам, из них 130 — дети 322
  6. Продавцы автомобилей придумали хитрость, как обойти утильсбор 315
  7. В Когалыме ребенок пострадал во время запуска фейерверка 300
  8. Югорчане за год сдали на вторичную переработку почти 420 тонн сырья 278
  9. В Сургуте случился пожар на улице Мелик-Карамова. Два человека в больнице 175
  1. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 2177
  2. ​«Ни помыться, ни постирать»: жильцы многоэтажки в Сургуте жалуются на проблемы с водоснабжением 2165
  3. ​Жители Сургута смогут запускать фейерверки в любых местах города 1950
  4. ​Пора-пора порадоваться: пришло время «Щелкунчика» 1935
  5. Хотелось бы задать нашим руководителям вопросы о миграционной, жилищной, экономической политике 1889
  6. «По-настоящему культурным город можно считать не тогда, когда проводится много мероприятий, а когда они возникают из низовой инициативы» 1778
  7. Оператор обращения с ТБО пообещал вывозить мусор из дворов Сургута каждый день в течение праздников 1776
  8. Сургутская прокуратура проверяет факты о замерзающих пассажирах в автобусах и отсутствие электричеств в «Рябинушке» 1747
  9. В Сургуте из общественно полезного строят только объекты образования и немного спорта. Пусть в 2026 году фокус хоть отчасти сместится на культуру 1734
  10. ​В Сургуте за год произошло 404 пожара, погибли 14 человек 1732
  1. ​Детям сюда нельзя 10774
  2. ​Парламентский рост 8138
  3. Школьников Сургута младших и средних классов оставили на «дистанте» до 15 декабря 5966
  4. ​Без души, но в чартах 4663
  5. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 4631
  6. ​Елизавета Припутень: «Центральная площадь Сургута станет главным ледовым городком ‒ с горками, лабиринтом и скульптурами» 4443
  7. ​Заключение 4314
  8. Хорошая новость для жителей Восточного района Сургута — новая поликлиника становится ближе 4238
  9. ​Александр Сидоров: «Если использовать недостроенный морг под медколледж, город сэкономит на сносе, а округ ‒ на строительстве» 3568
  10. ​Не испорти Новый год: как выбрать настоящую красную икру? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 3190

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика