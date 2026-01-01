16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,2267   EUR  92,0938  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В первый час после наступления Нового года в Сургуте родились девочка и мальчик

В сургутском перинатальном центре подвели итоги новогодней смены

В первый час после наступления Нового года в Сургуте родились девочка и мальчик
Фото со страницы Ларисы Белоцерковцевой в VK

В новогоднюю ночь в сургутском Центре охраны материнства и детства родились три ребенка — две девочки и мальчик. Об этом сообщила президент Центра Лариса Белоцерковцева.

По ее словам, первым ребенком 2026 года стала девочка, родившаяся в 01:10 у жительницы Лянтора. Вес новорожденной — 3520 граммов, рост — 53 сантиметра. Малышка стала третьим ребенком в семье, дома ее ждут старшие брат и сестра.

Первые роды года принимала команда врачей: Ильнур Шарипов, акушерка Азада Гаджи и неонатолог Надежда Марина.

Через 10 минут, в 01:20, на свет появился первый «новогодний» мальчик — «крепкий сургутянин» весом 4000 граммов и ростом 53 сантиметра. Для родителей это первенец. Состояние ребенка оценили в 8-9 баллов по шкале Апгар.

Также Белоцерковцева отметила, что за час до полуночи, в 23:00 31 декабря, в Центре родился мальчик весом 2450 граммов. Его мама — жительница Пыть-Яха, студентка 4 курса лечебного факультета РУДН. Ребенок появился на свет на 36-й неделе беременности.

Всего за праздничные сутки — с 08:00 31 декабря до 08:00 1 января — в Центре родилось 15 детей: семь мальчиков и восемь девочек. Самый крупный ребенок весит 4350 граммов, самый миниатюрный — 2450 граммов.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:58, просмотров: 111, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В новогоднем обращении 2025 года президент России выразил надежду, что граждане продолжат работать и созидать 871
  2. ЦБ спрогнозировал, что в 2026 году цены будут расти медленнее, а зарплаты будут «умеренно повышаться» 731
  3. ​С Новым годом, дорогие читатели! 616
  4. Российские банки блокируют клиентам снятие крупных сумм наличных в банкоматах 575
  5. Последний проблемный дом в Сургуте достроен — более 300 семей получат ключи в скором времени 315
  6. ​Пока вы праздновали и спали, в России многое поменялось. Какие законы и нормы вступили и вступят в силу в 2026-м 296
  7. В Нижневартовске открыт необычный каток — 300 метров в длину и 10 в ширину 252
  8. ​Первые дни Нового года в Сургуте будут умеренно морозными, а в Югре местами будет минус 30 241
  9. Самые дорогие новостройки Югры по итогам 2025 года — в Ханты-Мансийске 187
  10. В Нижневартовске произошла авария на теплосети — несколько домов остались без горячей воды 162
  1. Если миграционный приток в Сургут не уменьшится, то бюджет окончательно утонет в социальных обязательствах 2132
  2. Сургутская компания будет производить новый лесовоз-вездеход 2080
  3. ​Марафон по коррупции: почему в Сургуте и Югре растет число дел и как это связано с федеральной повесткой? 2057
  4. ​«Ни помыться, ни постирать»: жильцы многоэтажки в Сургуте жалуются на проблемы с водоснабжением 1953
  5. Сургутские депутаты хотят согласовывать городские проекты КРТ до того, как они отправятся в окружной градостроительный совет 1918
  6. ​Василий Рашевский: «Югра стала нефтяным центром страны не сразу ‒ к этому шли десятилетиями» 1857
  7. ​Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» в юанях 1828
  8. ​Жители Сургута смогут запускать фейерверки в любых местах города 1823
  9. ​Новый год ‒ в новой квартире: первый дом ЖК «Набережный» в Сургуте готов к заселению 1793
  10. Сургутские власти установили на площади Советов лавочки-фотозоны с традиционными русскими мотивами 1747
  1. ​Детям сюда нельзя 10263
  2. ​Парламентский рост 8039
  3. Школьников Сургута младших и средних классов оставили на «дистанте» до 15 декабря 5770
  4. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 4425
  5. ​Без души, но в чартах 4206
  6. ​Елизавета Припутень: «Центральная площадь Сургута станет главным ледовым городком ‒ с горками, лабиринтом и скульптурами» 4185
  7. Хорошая новость для жителей Восточного района Сургута — новая поликлиника становится ближе 4049
  8. ​Заключение 4013
  9. ​Александр Сидоров: «Если использовать недостроенный морг под медколледж, город сэкономит на сносе, а округ ‒ на строительстве» 3379
  10. ​Не испорти Новый год: как выбрать настоящую красную икру? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 2976

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика