В Сургуте городские службы будут работать в усиленном режиме в течение всех праздников

Во время новогодних и рождественских праздников с 31 декабря по 11 января городские службы Сургута будут работать в усиленном режиме. Администрация города заявила, что обеспечивает круглосуточный контроль оперативной обстановки и готовность к реагированию на возможные происшествия, аварии и чрезвычайные ситуации.

«Экстренные и коммунальные службы города будут работать в усиленном режиме и находиться в повышенной готовности к реагированию на возможные происшествия, аварии и чрезвычайные ситуации. Со стороны Администрации города будет осуществляться круглосуточный контроль оперативной обстановки на территории Сургута», – подчеркнул начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев.

Отдельный блок мер связан с пожарной безопасностью. В городе продолжает действовать особый противопожарный режим, предусматривающий запрет на пожароопасные работы и дополнительные профилактические мероприятия. В дачных кооперативах запланированы противопожарные рейды, приоритетное внимание уделят многодетным семьям и семьям, находящимся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. В администрации напомнили, что по закону установка автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях, где проживают многодетные семьи, является обязательной.

Управление по делам ГО и ЧС также напомнило о правилах применения пиротехнических изделий: запрещено запускать фейерверки детям, в жилых зданиях, с балконов, в районе стоянок автомобилей, вблизи деревьев и линий электропередачи. В Сургуте определены рекомендованные места для запуска фейерверков: спортивное ядро в микрорайоне №35А, площадь перед театром Сургутского государственного университета и территория между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом.

На усиленный режим работы переходят и медицинские службы. Заместитель руководителя медицинской организации по медицинской части БУ Югры «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи» Светлана Доценко сообщила: «На праздничные дни запланировано увеличение количества бригад. Мы добавляем 8-10 бригад скорой медицинской помощи, чтобы обеспечить оказание экстренной медицинской помощи в установленные сроки и максимально быстро добраться до пациента. Скорая медицинская помощь будет оказываться как всегда быстро, качественно и надежно».

В преддверии праздничных мероприятий в городе провели комиссионные обследования мест массовых мероприятий. Проверили восемь ледовых локаций, 11 храмов и шесть объектов культуры на предмет антитеррористической защищенности. В обследованиях участвовали сотрудники управления по вопросам общественной безопасности администрации Сургута, Росгвардии и УМВД России по Сургуту.

В администрации также напомнили, что в соответствии с постановлением губернатора Югры в период проведения мероприятий с массовым участием граждан действует запрет на использование беспилотных летательных аппаратов.

Дорожные службы в праздничные дни продолжат круглосуточную работу по зимнему содержанию улично-дорожной сети. В течение суток на линии будет выходить 180-200 единиц техники, а во время снегопада — до 250.

«Такого количества техники достаточно для выполнения работ. Контроль за содержанием улично-дорожной сети города возложен на МКУ „ДДТ и ЖКК“. Установлен график дежурств в праздничные дни», – сообщил начальник штаба ГО и ЧС департамента городского хозяйства Евгений Московкин.

В случае происшествий жителям рекомендуют обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112.