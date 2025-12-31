16+
В Сургуте создан туристический маршрут «Следами Лиса: Городской тур»

Фото администрации Сургута

В Сургуте реализовали новый инициативный проект — туристический маршрут «Следами Лиса: Городской тур». Инициативу предложила группа студентов Сургутского государственного университета, проект получил поддержку администрации города.

В рамках маршрута на улицах Сургута установили семь бронзовых скульптур Лиса. Каждая фигура символизирует одну из ключевых ценностей города: науку, историю и традиции, память и подвиг, искусство и культуру, промышленность и нефтяной край, мультикультурность и перспективы развития, духовность.

Глава Сургута Максим Слепов отметил, что благодаря инициативному бюджетированию в городе появился «еще один неординарный туристический маршрут». По его словам, инициаторов вдохновил символ Сургута — черный лис, а «любознательный лисенок-путешественник появился с разной атрибутикой в семи достопримечательных местах» города.

«Оригинальные бронзовые образы иллюстрируют многогранность Сургута. Студент, музыкант, строитель, историк и другие воплощения Лиса открывают гостям каждый раз новый Сургут. Город традиций и промышленных побед, духовности и культуры, науки, искусства и развития», — говорится в сообщении.

Также в рамках проекта жителям предложили пройти квест по точкам маршрута. Одна из скульптур, как отмечается, расположена возле Свято-Троицкого собора. Первые три участника, которые посетят все семь локаций и пришлют фотографии найденных скульптур в комментарии, получат памятные подарки.

Глава добавил, что новый маршрут, как и недавно установленные в парке «За Саймой» арт-объекты для кормления белок, стал примером создания комфортного и гостеприимного образа города по предложениям самих жителей.


31 декабря 2025 в 08:38, просмотров: 1017, комментариев: 1
Комментарии:
6xz34e
31 декабря 2025 в 11:45
Спасибо за информацию.Прогуляемся "по ЛИСисичкАМ".

