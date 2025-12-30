В Сургуте прошел турнир по ушу и национальной борьбе корэш

Открытый турнир под девизом «Сила и дух Югры! Две легенды на одной арене!» прошел в Сургуте, рассказывает городская администрация.

Зрителям представили два вида спорта — ушу и национальную борьбу корэш. На арене выступили юные борцы разных возрастов, а спортсмены по ушу продемонстрировали технику и навыки.

Турнир собрал спортсменов и любителей спорта, которые показали мастерство, силу и командный дух. Помимо соревнований для гостей организовали фотовыставку Люции Нурмухаметовой — мамы погибшего в специальной военной операции Фарита Зарипова.

Организаторами турнира выступили региональная общественная организация «Федерация Корэш Югры» и МОО «Федерация Ушу города Сургута».