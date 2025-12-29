В Сургуте в течение всех новогодних каникул будут ежедневно вывозить мусор

В Сургуте на новогодние каникулы мусор с придомовых территорий будут вывозить ежедневно, включая 1 января, пишет stribuna.ru.

Накануне праздников руководитель компании Максим Медведев провел совещание со всеми исполнителями в разных частях автономного округа, на котором согласовали графики работы. В компании отметили, что в праздничные дни ожидают увеличения объема отходов по сравнению с обычным периодом.

«Мы уже по опыту знаем, что в конце декабря и начале января количество отходов на площадках растет, – отметил Максим Медведев. – В это время все проводят генеральную уборку и готовят праздничный стол, а затем прибираются после застолья. Поэтому, при необходимости, операторы выпускают на линии дополнительные мусоровозы».

Региональный оператор также напомнил номер горячей линии для сообщений о нарушении графика вывоза коммунальных отходов: 8 800 222 11 86. Кроме того, сургутян попросили в новогодние дни не перекрывать подъезд к контейнерным площадкам припаркованными автомобилями.