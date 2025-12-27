Власти Сургута вводят особый противопожарный режим на новогодние праздники

В 2025 году в Сургуте произошло 404 пожара. В результате возгораний погибли 14 человек, в том числе семеро детей, еще 11 человек получили травмы. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачёв.

«Больше всего пожаров произошло в многоквартирных домах – 101 пожар, на дачах зарегистрировано 54 пожара. Бани горели 33 раза, а транспорт – 49 раз. Основными причинами пожаров являлось нарушение правил эксплуатации электрооборудования печного отопления и неосторожное обращение с огнем», – сообщил он в ходе пресс-конференции об обеспечении безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников.

Как отметил Андрей Рачёв, в период новогодних праздников в Сургуте будет действовать особый противопожарный режим. На это время запрещены пожароопасные работы, а также запланированы профилактические рейды, в том числе в дачных кооперативах. Особое внимание уделят местам проживания многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении.