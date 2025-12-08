В новых микрорайонах Сургута появятся спортивные площадки

Спортивные площадки будут закладываться в проекты застройки новых микрорайонов в Сургуте уже на этапе планирования. Об этом заявил губернатор Югры Руслан Кухарук во время прямой линии, отвечая на вопрос горожанки о нехватке мест для занятий спортом.

По словам главы региона, при развитии новых территорий власти ориентируются не только на жилые дома, но и на создание полноценной городской среды.

«В настоящее время при освоении новых территорий стоит задача предусматривать и создание парков, скверов, элементов спортивного досуга», – подчеркнул Руслан Кухарук.

При этом, как отметил губернатор, в уже застроенных районах Сургута также будут искать возможности для появления новых спортивных локаций. В том числе речь идет об использовании школьных территорий для размещения объектов спорта с доступом для жителей микрорайонов.

Губернатор поручил провести анализ городских территорий, где спортивная инфраструктура особенно востребована, и рассмотреть возможность создания дополнительных площадок.