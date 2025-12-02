Вопрос выделения субсидий частным дошкольным образовательным организациям обсудили на заседании комитета Думы Сургута

В Сургуте субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в сфере дошкольного образования, в 2025 году могут недополучить бюджетные субсидии. Причина − исключение из окружной субвенции ряда рабочих специальностей, в том числе поваров. Вопрос обсудили на заседании комитета Думы Сургута по бюджету, налогам, финансам и имуществу.

Сейчас городе действуют 39 муниципальных и восемь частных детских садов, которые посещают более 27 тысяч детей. При этом около 5% воспитанников обучаются в частных учреждениях, где плата за услуги выше, чем в муниципальных. Разницу частично покрывает сертификат дошкольника. Однако с начала следующего года его смогут использовать только те семьи, чьи дети не получили место в муниципальном детском саду.

Дотации из бюджета в 2025 году получают пять частных детских садов и два индивидуальных предпринимателя. Об этом депутатам сообщила директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина. По ее словам, расходы на содержание детей в муниципальных учреждениях выше, чем в частных, хотя разница и несущественная. В мэрии сейчас ищут возможные механизмы компенсации выпадающих доходов предпринимателям.

Начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Сургута Екатерина Борисова уточнила, что в следующем году объем потерь для бизнеса может существенно увеличиться.

«Второе направление − расчет, связанный с корректировкой в постановлении нормы о невозможности воспользоваться сертификатом дошкольника в случае обеспеченности местом в муниципальном детском саду. Здесь фактически прямым счетом при стоимости сертификата 4 000 на ребенка получилась сумма выпадения для субъектов предпринимательства на 2026 год − 57 миллионов. Совокупно на 2026 год пришли к сумме 83 миллиона», − сообщила Екатерина Борисова.

В Думе Сургута уже поднимали вопрос об отмене ограничения на использование сертификатов, если ребенок обеспечен местом в муниципальном детском саду. По мнению депутатов, действующая норма фактически ограничивает конкуренцию между образовательными организациями.

«Сертификат дошкольника создавался как инструмент развития конкуренции по допуслугам. А развитие конкуренции не может быть обусловлено перетеканием потоков в ту или иную сферу. Он должен создавать равные условия для развития института образования», − отмечал депутат Владимир Болотов.

Его позицию поддержал депутат Дмитрий Нечепуренко, акцентировав внимание на интересах родителей.

«Мне кажется, все-таки от людей нужно идти. Я как депутат ежедневно встречаюсь с родителями, которые посещают дошкольные учреждения, и их интересы должны быть превыше всего. У каждого они свои, и каждый посещает то учреждение, которое для себя он видит более приемлемым», − подчеркнул парламентарий.

Депутаты предложили обратиться к правительству Югры с инициативой изменить порядок предоставления сертификатов дошкольника, чтобы у родителей оставалось право выбора между муниципальными и частными учреждениями.