Двум выжившим после пожара в «Прибрежном-1» власти выплатят по 200 тысяч рублей и помогут с жильем

Власти Сургута окажут адресную материальную помощь выжившим в пожаре, в котором в начале ноября погибли восемь человек. На заседании думы города депутаты согласовали выделение по 200 тысяч рублей каждому члену семьи, потерявшему близких. Речь идет о брате и сестре — девушке и юноше 17 и 22 лет.

В администрации города напомнили, что ранее была организована помощь в проведении похорон погибших.

«Подключился бизнес, два частных похоронных агентства. Бесплатно предоставили помощь в транспортировке тел погибших на городское кладбище и в другой регион. В том числе были предоставлены атрибуты. Также была оказана юридическая консультация по вопросам вступления детей в наследство. От администрации города было предложено маневренное жилье», — сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев.

По словам представителей мэрии, весной власти Сургута организуют специалистов для разбора завалов сгоревшего дома в дачном кооперативе «Прибрежный-1». Кроме того, уцелевшей девушке будет предоставлено жилье по линии обеспечения сирот квартирой.