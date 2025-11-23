В Сургуте оштрафовали хозяйку, выгуливавшую 15 шпицев без поводков

В одном из дворов Сургута жители неоднократно жаловались на женщину, которая выгуливала сразу 15 шпицев без поводков. По словам соседей, собаки свободно бегали по территории, лаяли на прохожих и могли напугать детей. После обращений хозяйку привлекли к административной ответственности, сообщили в группе «Безопасный Сургут».

За нарушение правил выгула животных горожанке назначили штраф в размере одной тысячи рублей.

В городской администрации напоминают: даже маленькие породы должны находиться под контролем владельца. Поведение животных в общественных местах может быть непредсказуемым – это важно и для безопасности людей, и для самих питомцев, чтобы избежать их потери или травм.

По закону собаки ростом менее 40 сантиметров в холке должны выгуливаться обязательно на поводке. Штраф за нарушение составляет от 500 до 2 тысяч рублей.