Югра получила 500 млн рублей на развитие инфраструктуры вокруг второго моста через Обь

В районе нового моста через Обь в Сургуте появятся две многофункциональные зоны с заправками, кемпингом, магазином и гостиницей. На развитие инфраструктуры вдоль 45-километровых подъездных путей Югра получит из федерального бюджета 500 млн рублей, пишет sitv.ru. Средства выделены по итогам заседания Совета Федерации, на котором делегация округа представила потребности региона в укреплении транспортной сети. Сам мост «Звезда Оби» оснастят архитектурной подсветкой.

«Системная работа, которая ведется в рамках профильных национальных проектов, позволяет повышать связанность территорий нашей страны, а также обеспечивать эффективную логистику, комфортное и безопасное передвижение граждан», — прокомментировал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Новый мост через Обь в районе Сургута возвели за три года и сдали раньше намеченного срока. На объекте ежедневно работали более полутора тысяч человек. Южный обход Сургута включён в крупные транспортные маршруты «Северный широтный коридор» и «Арктика — Азия», что должно усилить логистическую связанность и экономический потенциал территории.