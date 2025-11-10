Сургутские врачи спасли сердце подростка, заменив клапан через мини-разрез

Кардиологи Сургута установили шестнадцатилетнему пациенту механический протез аортального клапана. Операцию выполнили через мини-инвазивный доступ. У юноши с рождения был врожденный порок сердца, указали в пресс-службе медучреждения.

Долгое время заболевание у подростка никак не проявлялось, но во время очередного обследования врачи выявили сочетание стеноза и недостаточности клапана. После этого юношу направили в детское кардиохирургическое отделение.

«Мы не дожидаемся грубой клинической картины, резкого ухудшения самочувствия больного, а ориентируемся на данные диагностического поиска. На момент госпитализации пациент отмечал только незначительную одышку и быструю утомляемость. Но во время операции картина, выявленная на УЗИ, подтвердилась ‒ мы обнаружили деформированный, практически разрушенный аортальный клапан, словно он прослужил не 16 лет, а 60. Выбран наиболее эффективный метод коррекции патологии в данном случае ‒ протезирование аортального клапана механическим протезом через миниинвазивный доступ (J-образная стернотомия)», ‒ рассказал заведующий детским кардиохирургическим отделением, сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Петр Лазарьков.

Имплант подобрали с учетом роста подростка, поэтому при правильном приеме лекарств и наблюдении у кардиолога повторная замена не понадобится. Сейчас пациент уже выписан домой.

По данным медучреждения, с начала 2025 года хирурги Окружного кардиоцентра провели более 150 операций на детском сердце. Каждая четвертая ‒ малышам до года.