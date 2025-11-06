В Сургуте хирурги спасли ребёнка с кишечной непроходимостью

Мальчик с шестичасовой болью в животе был доставлен бригадой скорой помощи в Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства. Домашние попытки облегчить состояние результата не дали, сообщили в медучреждении.

При осмотре и УЗИ врачи заподозрили кишечную непроходимость — состояние, при котором продвижение содержимого по кишке прекращается и быстро возрастает риск перитонита и некроза тканей. Для уточнения диагноза специалисты выполнили диагностическую лапароскопию и выявили раздутый сегмент тонкой кишки с плотным содержимым. Из-за полной обтурации просвета хирурги перешли к открытому вмешательству: из тонкой кишки извлекли около 300 граммов плотной массы непереваренной пищи.

После операции кишечник заработал, болевой синдром купирован. Ребёнок восстановился без осложнений и через десять дней был выписан домой.

Врачи напоминают: при сильной боли в животе у детей, эпизодах рвоты и других тревожных симптомах нельзя откладывать обращение за медицинской помощью и заниматься самолечением — промедление способно привести к тяжёлым последствиям.