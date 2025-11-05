В Сургуте ко Дню народного единства прошел конкурс кулинарных талантов

В Сургуте ко Дню народного единства прошёл конкурс кулинарных талантов, который организовало городское отделение «Молодой Гвардии Единой России». За звание лучших поваров соревновались студенты пяти учебных заведений: СурГУ, СурГПУ, Сургутского финансового колледжа, Сургутского института экономики, управления и права и Сургутского института нефти и газа (филиал ТИУ в Сургуте), сообщает администрация города.

Площадкой конкурса стал Сургутский политехнический колледж, где готовят специалистов по поварскому и кондитерскому делу. Командам предстояло из заданного набора продуктов приготовить салат и горячее блюдо. Работу участников оценивала комиссия с участием представителей Администрации и Думы города, общественных организаций и преподавателей принимающего колледжа. Основными критериями стали внешний вид и подача, сложность приготовления, вкусовые качества и презентация.

По итогам дегустации победу одержала команда Сургутского финансового колледжа. Второе место заняли студенты Сургутского института нефти и газа (филиал ТИУ), третье — команда Сургутского государственного университета. Организаторы отметили, что конкурс объединил молодёжь разных вузов и колледжей и стал хорошей площадкой для развития практических навыков и творческого подхода к национальной кухне.