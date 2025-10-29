«Большой этнографический диктант» пройдет в режиме онлайн в начале ноября

Принять участие смогут жители всех регионов страны: для прохождения диктанта достаточно зарегистрироваться на платформе miretno.ru в любой день проведения акции. По итогам участники получают сертификаты с результатами.

Организаторы отмечают, что акция привлекает внимание к этнографии (этнологии) как к науке, важной для гармонизации межнациональных отношений. Участие в диктанте позволяет оценить уровень этнографической грамотности, а также способствует укреплению общероссийской гражданской идентичности, межнационального мира и согласия.

Федеральное агентство по делам национальностей объявило о проведении X Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант». Мероприятие пройдёт в онлайн-формате с 1 по 8 ноября 2025 года в режиме онлайн, сообщает администрация Сургута.

