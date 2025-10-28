«Зеркальные столбы» в парке «За Саймой» вызвали споры среди сургутян

Тем не менее, многие сургутяне опасаются, что зеркала долго не продержатся ‒ их могут поцарапать, разбить или испортить вандалы.

«Каждый гость видит себя частью общего пейзажа. Многогранность восприятия ‒ отражения открывают новые ракурсы привычного, а также современный язык искусства в городской среде. Этот объект станет, так сказать, природной фотозоной», ‒ добавили власти Сургута.

В администрации пояснили, что проект реализован на безвозмездной основе по инициативе горожанина.

«Зачем благоустраивать там, где и так все хорошо? Природы уже почти не осталось», ‒ отметила Людмила Н.

Однако пост вызвал оживленное обсуждение среди сургутян. Многие жители не поняли замысла установки зеркальных конструкций и выразили опасения, что арт-объект долго не простоит.

«Продолжаем благоустраивать один из любимых горожанами парков. В парке «За Саймой» заканчивают монтаж зеркальных столбов. <…> Всем должно быть комфортно и красиво. Прилагаем к этому все усилия», ‒ прокомментировал он.

Накануне в парке «За Саймой» в Сургуте установили необычные инсталляции ‒ зеркальные столбы. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Максим Слепов .

Меня не интересует деятельность Госдумы и ее депутатов от Югры

Кто такая Ольга Ануфриева – первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы от Югры?

Плохо представляет своих избирателей в Госдуме, мое мнение депутатом не учитывается и не передается при принятии законов

Достойно представляет своих избирателей в парламенте, я чувствую, как мое мнение доносится им при принятии законов

Да, не вижу в этом проблемы

Да, это для меня проблема

