В Сургуте объявлены тендеры на возведение ледовых городков

Администрация Сургута объявила аукцион на новогоднее ледовое оформление города с начальной ценой почти 11 млн рублей. Подрядчик должен организовать пять площадок для уличных мероприятий: у ТЦ «Росич», в сквере «Геологов-первопроходцев», на площади Советов, у Сургутского музыкально-драматического театра и в посёлке Дорожный, пишет 86.ru.

На каждой локации предусмотрены композиции Деда Мороза и Снегурочки, ледовые горки для разных возрастов и фигура на пьедестале. Тематика городков — русские народные сказки и былины; объекты должны быть художественно подсвечены. Возведение планируется завершить к середине декабря, весной подрядчик демонтирует сооружения и приведёт территории в порядок.

Отдельно власти разместили извещение о втором аукционе — почти на 16 млн рублей — на обустройство ещё трёх праздничных локаций. Речь идёт о сквере у Свято-Троицкого кафедрального собора (перекрёсток проспекта Мира и улицы Островского), Центральной площади на проспекте Ленина и сквере «Молодёжный» между проспектами Мира и Ленина. Здесь также запланированы композиции Деда Мороза и Снегурочки и горки, а у собора и на Центральной площади дополнительно появятся по четыре ледовые фигуры и лабиринт; на Центральной площади построят аттракцион «Чаша-ловушка». Подрядчик обязан установить ледовые ограждения вокруг новогодних елей и контурные ограждения городков, а также обеспечить освещение прожекторами или светодиодной лентой.

Итоговый объём праздничных работ охватит восемь площадок в разных районах Сургута. Заказчик требует соблюдения единых художественных и технических стандартов: тематического оформления, безопасной эксплуатации горок и качественной подсветки. Оба контракта предусматривают выполнение основных работ к середине декабря и последующий демонтаж весной с обязательным восстановлением благоустройства.