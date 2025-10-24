В Сургуте предложили ужесточить правила рекламы для застройщиков

Депутат городской думы Сургута Владимир Болотов предложил ужесточить правила рекламы для застройщиков, указывая, что компании вводят покупателей в заблуждение обещаниями школ и детсадов в жилых комплексах без реальных планов их строительства, пишет «Сургутская трибуна».

«Наши компании продают квартиры под рекламными слоганами – «здесь будет школа, а здесь будет детский сад», и даже показывают их на схеме. А по факту люди живут без объектов и даже нет понимания, когда они появятся. Предлагаю не разрешать компаниям указывать в рекламе информацию о школах и детсадах до момента получения разрешения на строительство, потому что они вводят людей в, скажем корректно, заблуждение», — заявил Владимир Болотов.

Дума Сургута обратилась к администрации города, правовому управлению и департаменту архитектуры и градостроительства с просьбой проработать законный механизм реализации инициативы. При этом формально застройщики не нарушают нормы: заявленные соцобъекты включены в генеральный план Сургута до 2044 года.