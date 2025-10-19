Школьники Сургутского района смогут освоить в лагерях инженерное программирование и робототехнику

В Сургутском районе к осенним каникулам подготовили насыщенную программу для детей. С 27 по 31 октября в муниципалитете будут работать 21 пришкольный лагерь, где смогут отдохнуть 3 180 школьников. Об этом сообщил в своих соцсетях глава района Андрей Трубецкой.

«Все площадки будут функционировать по единой федеральной программе на основании приказа Минпросвещения России. Документ разработан для разных возрастов и включает гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, трудовое, физическое и экологическое воспитание. Ребята пополнят свои знания по истории мира и России, узнают о достижениях российских ученых и деятелей культуры. Десять школ муниципалитета проведут смены совместно с «Движением Первых», – говорится в посте.

Некоторые лагеря будут работать по специализированной программой. Так, в Солнечной школе №1 детей обучат инженерному программированию, а в Белоярской СОШ №1 – строительству беспилотников, робототехнике и программированию.

Помимо пришкольных лагерей, на базе учреждений культуры откроются семь творческих смен для 201 юного дарования. Еще 144 ребенка проведут каникулы в лагере круглосуточного пребывания «Кар-Тохи. Навыки будущего» в Русскинской.

«Навыки будущего» расширил программу и увеличил количество мест из-за большого числа желающих. Девятидневная смена будет посвящена начальной военной подготовке, боевым искусствам, основам туризма и безопасности. Также дети освоят полевую кухню и навыки оказания первой медпомощи», – добавил глава района.