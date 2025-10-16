​В Сургуте задержали дебошира на железнодорожном вокзале

На железнодорожном вокзале Сургута сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, нарушавшего общественный порядок.

Как сообщили в Сургутском линейном отделе МВД России на транспорте, инцидент произошёл накануне. В дежурную часть поступило сообщение о том, что в здании вокзала гражданин ведёт себя агрессивно. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 38-летнего жителя Ульяновской области, ранее не привлекавшегося к ответственности.

Установлено, что мужчина ожидал посадку на пассажирский поезд «Новый Уренгой – Уфа». Во время нахождения в зале ожидания он громко ругался, размахивал руками и не реагировал на замечания окружающих. По внешним признакам нарушитель был пьян. В результате он даже порвал собственную куртку.

Дебошира доставили в дежурную часть и предложили пройти медицинское освидетельствование, однако мужчина отказался. В отношении него был составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ — «Мелкое хулиганство».

До вытрезвления нарушителя поместили в специальное помещение для задержанных лиц, где он провёл сутки. Теперь мужчине предстоит уплатить штраф, а также заново приобрести билет, чтобы продолжить поездку до станции Пурпе.