Группа «Сказание» из Екатеринбурга выступит в Сургуте на фестивале этнической музыки «МОХ»

Фестиваль этнической музыки «МОХ» в культурном центре «Порт» в Сургуте продолжается. В эту субботу, 11 октября, в 17:00 здесь выступит группа «Сказание» из Екатеринбурга.

«СКАЗАНИЕ – это не просто музыка, это воплощение новой инструментальной магии, где пространство и минимализм сливаются в единое целое. Лидер проекта, Алексей Полянин, композитор, известный также как основатель электронного проекта Fjordwalker, создает завораживающие мелодии на гитаре и фортепиано. Его музыка – это метафорическое отражение гармонии человека с природой, истории о родной земле, дальних путешествиях и самых дорогих сердцу воспоминаниях», − рассказали siapress.ru в «Порту».

