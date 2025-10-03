16+
В Сургуте пройдет литературно-музыкальная вечеринка по случаю 130-летия со дня рождения Сергея Есенина

Сургутян приглашают отметить 130 лет со дня рождения Сергея Есенина

Фото администрации Сургута

В Сургуте отметят 130-летие со дня рождения Сергея Есенина необычным форматом — литературно-музыкальной вечеринкой «ПоШУМим. А. С. Пушкина: Глава 4. Есенин». Праздничное событие организует Центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина.

Программа объединит классику и современные формы искусства. Гостей ждут песни на стихи поэта, танцевальный мастер-класс от школы Street Tango.ru, квиз о жизни и творчестве Есенина, а также чтение стихов в неожиданных форматах. Будут организованы мастер-классы, выставка редких изданий, интерактивная инсталляция и тематическая фотозона.

Организаторы предлагают участникам поэкспериментировать с образом — выбрать стиль «лаконичный шик», «крестьянский романтизм» или классический есенинский «хулиган в шляпе».

Стоимость участия составляет 300 рублей, оплатить билет можно Пушкинской картой. Приобрести его возможно у администратора на первом этаже библиотеки или через сайт билетного оператора (vk.cc/cHhA7n). Дополнительная информация доступна по телефону 28-56-93.


Сегодня в 13:22, просмотров: 142, комментариев: 0
