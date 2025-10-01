Сургутяне получат обновленные дворы с новыми проездами и парковочными местами

В Сургуте завершается ремонтная кампания во дворах. На сегодняшний день полностью завершены работы на 13 из 15 запланированных территорий. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказал начальник отдела капитального ремонта и благоустройства жилищного фонда департамента городского хозяйства Алексей Дронов.

«Два двора на улице Ленина ‒ № 72 и № 29 ‒ немного выбились из графика из-за задержки поставки малых архитектурных форм (детских и спортивных площадок). Завод-поставщик дольше обычного изготавливал конструкции. Срок сдачи ‒ 1 октября. Все управляющие компании подтверждают, что закончат работы вовремя», ‒ указал он.

Основной блок проведенных работ касается ремонта проездов, тротуаров и парковочных мест.

«В первую очередь людей беспокоит состояние дорожного покрытия и наличие парковок, а сооружения и дополнительные элементы благоустройства ‒ вторичны. Поэтому администрация поддерживает минимальный перечень работ, а уже потом дворы заходят в программы инициативного бюджетирования или в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», ‒ пояснил Миронов.

Он добавил, что по минимальному перечню для некоторых дворов предусмотрено нулевое софинансирование ‒ собственники не платят за ремонт, если двор граничит с социальным объектом. Для других территорий софинансирование остается обязательным.

Сейчас город готовит изменения, чтобы 15% средств от общего бюджета на благоустройство направлялись исключительно на дополнительные элементы ‒ площадки, озеленение и другие объекты. Это позволит продвинуть в очереди те адреса, которые уже прошли минимальный этап благоустройства.

Всего в Сургуте растет количество дворов, ожидающих ремонта. Чтобы попасть в план, собственники должны направить заявку через свою управляющую компанию в администрацию города.