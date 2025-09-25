Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

27 сентября

Выставка «70 взглядов на Югру»

Место проведения: Галерея современного искусства «СТЕРХ», улица Магистральная, 34/1. Время: с 10:00 до 18:00.

В Сургуте открылась выставка, в которой собрано более 70 экспонатов: от завораживающей живописи и выразительной графики до декоративно-прикладного искусства и необычных дизайнерских решений. Зрители увидят авторские костюмы, декоративные панно с росписью по ткани, резьбу по дереву и художественную керамику.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: от 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Экскурсия и мастер-класс «Любимая осень»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

В музее продолжает действовать персональная выставка сургутского художника, одного из ведущих пейзажистов Югры, мастера пленэрной живописи Александра Александрова. Жители и гости города могут посетить экскурсию по выставке, а также мастер-класс, на котором предстоит освоить технику акварельного скетчинга.

Мероприятие рекомендовано для детей старше восьми лет.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 200 рублей, взрослый – 300 рублей. 6+

Фестиваль современной музыки «Мир звучит». Концерт «Экскурсии»

Место проведения: Галерея современного искусства «СТЕРХ», улица Магистральная, 34/1. Время: 17:00.

В «Стерхе» открывается второй фестиваль современной музыки «Мир звучит». Начнется он с концерта «Экскурсии», который перенесет слушателей на русский Север, а затем на Луну. На сцене выступят: Светлана Зуева и Юлия Напольских (фортепиано), Евгений Акимов и Фёдор Шевелёв (флейты), Татьяна Сотникова и Дарья Щербатая (альты).

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Спектакль «Миллионер на час»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 18:00.

Жители и гости города могут посетить забавный и эмоциональный спектакль творческой лаборатории театральной студии «Кулисы» по пьесе М. Беркье-Маринье «Любо-дорого». Зрители познакомятся с рассказом в жанре любовного треугольника, где с каждым эпизодом открываются новые тайны. Постановка содержит в себе и легкую комедию, и трогательную историю о счастье и любви.

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 450 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 18+

Открытый микрофон в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

В «Невесомости стартует первый осенний «Открытый микрофон». В эту субботу на сцене выступят новые, недавно собравшиеся коллективы, а также частые участники мероприятия. Гостей ждет живое выступление местных музыкантов и уютная атмосфера.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 300 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+

Спектакль «Здесь был Пушкин»

Место проведения: Центр культуры и досуга «Камертон», улица Островского, 16/1. Время: 19:00.

Для горожан подготовили необычный спектакль, в основу которого легла пьеса Михаила Хейфеца «Спасти камер-юнкера Пушкина». Герой постановки ‒ обычный советский мальчик, который с детского сада не любил Пушкина. Но однажды решил спасти его: от дуэли, от мифа и от читателей.

Телефон для справок: 66-44-14. Цена билета: от 800 рублей. 16+

28 сентября

Выставка «Идем гулять»

Место проведения: Галерея современного искусства «СТЕРХ», улица Магистральная, 34/1. Время: с 10:00 до 17:30.

Взрослых и детей приглашают на интересную и завораживающую выставку петербургского художника, иллюстратора Алисы Юфа. На выставке представлено около 50 работ, каждая из которых отражает атмосферу Санкт-Петербурга, и жителей, которые его населяют.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Историческая ролевая игра «Школа и война»

Место проведения: Центр патриотического наследия, улица Просвещения, 7/1. Время: 12:00.

Для горожан подготовили историческую игру, которая расскажет о вкладе учителей и учеников сургутской «Красной школы» в дело Победы.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 150 рублей. 6+

Спектакль «Гадкий утенок»

Место проведения: ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5, многофункциональный зал. Время: 12:00 и 15:00.

На сцене «Нефтяника» состоится спектакль по всеми известной сказке Ганса Христиана Андерсена «Гадкий утенок», которая повествует о непростой судьбе непохожего на других странного существа, оказавшегося приемным сыном доброй мамы-Утки.

Телефон для справок: 41-43-21. Цена билета: от 400 рублей. 6+

Психологический лекторий «… в гневе начал он чудесить» или как справляться с гневом»

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, улица Республики, 78/1. Время: 15:00.

Для взрослых сургутян проведут психологический лекторий о том, как научиться контролировать негативные эмоции, и как направлять свой гнев в конструктивное русло. Проведет встречу медиатор, психолог-консультант Любовь Перлова.

Телефон для справок: 28-56-93. Вход свободный. 16+

