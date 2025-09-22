Сургутяне собрали 500 кубометров мусора с берегов рек и озер

В Сургуте прошёл второй этап акции «Чистый берег», которая проводится в рамках федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». На уборку берегов вышли три с половиной тысячи человек — активные жители города, сотрудники градообразующих предприятий и представители молодежных организаций.

Добровольцы собрали бытовой мусор, металлические предметы, автомобильные шины и другой хлам, подлежащий утилизации. Работы велись сразу на четырёх водных объектах и 17 локациях: на берегах реки Саймы, протоки Бардыковка, Сургутского водохранилища, реки Чёрной и озера между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом. В результате удалось очистить свыше 30 километров береговых полос и собрать более 500 кубометров отходов.

Организаторы акции отмечают, что интерес горожан к экологическим мероприятиям растёт. Сургутяне активно подключаются к субботникам, понимая важность заботы об окружающей среде. В общей сложности за весенне-летний период этого года в городе прошло 21 экологическое мероприятие, в которых приняли участие более 9 тысяч жителей.