В Сургуте отопление в жилых домах включат 23 сентября

Во вторник, 23 сентября, в Сургуте стартует отопительный сезон для жилых домов. Об этом сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Недашковский.

По его словам, запуск тепла проводится в соответствии с нормами: отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура держится ниже +8 градусов пять дней подряд. В этом году условия для включения отопления сложились к середине сентября.

«Чтобы жители многоквартирных домов не испытывали дискомфорта и вошли в отопительный период максимально плавно и комфортно, принято решение подать тепло в первой половине недели», ‒ отметил Недашковский.

Он добавил, что во всех городах округа системы теплоснабжения должны быть запущены не позднее 24 сентября. В Сургуте отопление планируют включить уже завтра, чтобы к выходным все многоквартирные дома были обеспечены теплом и коммунальщики могли приступить к регулировке систем.