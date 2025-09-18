16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjegq9g2
В Сургуте всю осень будет работать фестиваль для бизнеса и творческих сообществ

В Сургуте продолжается фестиваль «Платформа 5200»

В Сургуте всю осень будет работать фестиваль для бизнеса и творческих сообществ
Фото администрации Сургута

В Сургуте открыт фестиваль «Платформа 5200», который обещает стать новым центром притяжения для бизнеса, творческих сообществ и жителей города. До конца ноября здесь будет работать ярмарка местных производителей, ремесленников и мастеров, а также развернется насыщенная культурная программа. Площадка создана в торгово-развлекательном центре «Сургут Сити Молл» при поддержке администрации города и уже на старте собрала около 30 участников, представляющих продукцию ручной работы – от шоколада и одежды до уникальных изделий из стекла.

На церемонии открытия фестиваля присутствовал заместитель главы города Артем Кириленко. Он подчеркнул, что «Платформа 5200» – это больше, чем торговая ярмарка. «Наша цель – создать пространство, в котором и предприниматели, и жители города будут интересно проводить время, возможно что-то приобретать, вместе работать и созидать. Создаем креативный кластер. Желаю предпринимателям найти здесь свой уголок и новых клиентов. Надеемся, что новое пространство станет востребованным, и данная площадка будет действовать постоянно. Здесь будет не только продажа товара. Предприниматели смогут проводить мероприятия, обмениваться опытом. Уверен, это будет способствовать продвижению творческой продукции Сургута. Подобные площадки помогают расширять производство, делать его более рентабельным и выходить на новый уровень», – сказал замглавы.

Название фестиваля напрямую связано с площадью территории, на которой он организован, – 5200 квадратных метров. По словам руководителя креативного направления ТРЦ Ольги Идиатулиной, организаторы хотели собрать под одной крышей энергию предпринимателей и мастерство местных брендов. «Мы даем старт мероприятию, где встречается энергия предпринимателей, мастерство творцов и опыт людей, которые уже успешно развивают свой бизнес. В Сургуте очень много мастеров, локальных брендов. Мы хотели собрать всех в одном месте. Каждый день, особенно в выходные, здесь будет проходить событийная программа. Добавлю, участники фестиваля представляют здесь свою продукцию на очень льготных условиях. Это означает, что у предпринимателей есть возможность, не потратив много, попробовать свой бизнес, представить проекты широкой аудитории», – отметила представитель «Сургут Сити Молла».

В ярмарке участвуют мастера самых разных направлений. Среди них – сургутянка Надежда Калинина, которая занимается переработкой стекла и представила изделия своей мастерской. «Занимаемся переработкой стекла. Сегодня представляем как наше оборудование, так и некоторые образцы украшений, сувениров, посуды. Стараемся не пропускать ярмарки. Это помогает развивать бизнес. Всегда подходит много людей», – рассказала она. Ее витражи уже украшают соборы и храмы Сургута, а заказы поступают из разных регионов страны.

Программа фестиваля включает не только ярмарку, но и фуд-маркет, выставки, презентации проектов, лекции экспертов, воркшопы, мастер-классы и творческие лаборатории. Горожан ждут арт-инсталляции, перформансы и концерты. Для предпринимателей организованы нетворкинг-площадки, где можно обменяться опытом, наладить партнерские связи и презентовать свои идеи потенциальным клиентам и инвесторам.

Важной особенностью «Платформы 5200» стало то, что фестиваль открыт не только для сургутских производителей. К проекту уже присоединились предприниматели из других муниципалитетов Югры. Таким образом, новая площадка станет точкой интеграции для всего региона.

Подобные мероприятия являются одной из успешных практик по поддержке предпринимательства в Сургуте. Администрация города регулярно проводит ярмарки и выставки, а также оказывает финансовую, консультационную и информационную поддержку бизнесу. Общий объем поддержки предпринимателей в Сургуте, включая налоговые и арендные льготы, составляет около трех миллиардов рублей ежегодно.

Справка СИА-ПРЕСС: Ранее в Сургуте прошла ярмарка «Товары земли Югорской». Она собрала более 150 предпринимателей из разных городов Югры, среди которых 35 представляли Сургут. За два дня работы выставку посетили свыше 60 тысяч человек, было реализовано около 18 тысяч килограммов продукции и более 2,6 тысячи единиц товаров креативных индустрий.

При поддержке Администрации Сургута


