Сургутскому мосту через Обь – 25 лет

Сегодня исполняется 25 лет со дня открытия одного из самых значимых объектов транспортной инфраструктуры Сибири – Югорского вантового моста через реку Обь в районе Сургута. Торжественное открытие состоялось 16 сентября 2000 года, и с тех пор мост стал не только важнейшей транспортной артерией, но и настоящим символом региона.

Югорский мост – первый вантовый мост в азиатской части России и один из самых протяжённых мостов Сибири. Его длина составляет 2110 метров, а с подходами — около 8,1 км. Уникальность сооружения в том, что при своей протяжённости оно держится лишь на одном пилоне. Подобных примеров в мировой практике немного: до ввода в эксплуатацию сургутского моста самым длинным вантовым пролётом с одним пилоном считался мост через Рейн в Германии (360 метров). Однако рекорд Югорского моста впечатлил весь мир – его пролёт составил 408 метров, и это достижение занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Высота пилона — 150 метров, а для поддержки конструкции над рекой было возведено 15 опор.

Строительство грандиозного объекта заняло всего четыре года. В проектировании и возведении участвовало более 10 тысяч человек. Мысль о необходимости автомобильного моста через Обь возникла у легендарного Валентина Солохина ещё в 1975 году, после запуска железнодорожного перехода через реку. Тогда его идея не нашла поддержки, однако спустя два десятилетия работы по проектированию всё же начались. В 2021 году в знак признания заслуг создателя мосту официально присвоили имя Валентина Солохина.

Значение Югорского моста трудно переоценить. Он связал крупнейшие города округа — Сургут и Нижневартовск — с остальными территориями Югры, Тюменской и Свердловской областями. Мост стал частью стратегически важного Северного широтного хода, обеспечившего более удобное сообщение между регионами и развитие экономики автономного округа.

Сегодня Югорский мост воспринимается не только как уникальное инженерное сооружение, вошедшее в десятку лучших мостов мира и в список «семи чудес» Тюменской области и Югры, но и как символ трудолюбия, упорства и профессионализма тысяч строителей, создавших этот объект. За четверть века он стал неотъемлемой частью жизни югорчан, обеспечивая транспортную доступность и объединяя города и поколения.