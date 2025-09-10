Молодых представителей коренных народов приглашают на большой форум на Ямале

Сургутян приглашают стать участниками Форума молодёжи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Российский Север». Мероприятие пройдёт с 18 по 21 ноября в Новом Уренгое (ЯНАО) при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и правительства округа.

Форум традиционно служит межрегиональной площадкой для обмена опытом и реализации социально значимых инициатив. В этом году он проходит в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и отдельный трек программы будет посвящён вкладу коренных народов в историю страны.

Среди ключевых направлений форума — вопросы взаимодействия предприятий топливно-энергетического комплекса с представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, сохранение традиций и развитие новых форм сотрудничества.

Участники смогут также претендовать на грантовую поддержку в конкурсе «Росмолодёжь.Гранты». Победители получат до 1 миллиона рублей на реализацию своих проектов. Каждый участник вправе подать одну заявку. В 2025 году предусмотрено 18 номинаций.

Приём заявок на участие в форуме открыт до 18 сентября, на грантовый конкурс — до 1 октября. Подать заявку можно по ссылке: https://clck.ru/3P7xG2.

Организаторы подчёркивают, что форум станет не только образовательной и дискуссионной площадкой, но и возможностью для молодых лидеров заявить о себе и получить поддержку для реализации значимых проектов в родных регионах.