В Сургуте возбудили уголовное дело после массовой драки мигрантов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после массовой драки с участием мигрантов в Сургуте. Об этом сообщает Информационный центр СК РФ.

Инцидент произошел у входа в один из торговых центров города. Видео и сообщения о массовой потасовке мигрантов активно распространялись в социальных сетях.

Следственными органами СК по Ханты-Мансийскому автономному округу возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ – хулиганство.

Глава ведомства потребовал от руководителя регионального управления СК России Михаила Мокшина представить доклад с подробностями расследования и установленных обстоятельств произошедшего.