Дети мигрантов, не сдавшие русский язык в Сургуте, начнут учиться позже остальных

В Сургуте с 1 сентября для зачисления в школы дети иностранных граждан должны пройти тестирование по русскому языку. Его проводит школа №24. В этом году проверку прошли 33 ребенка. Из них 18 успешно справились и уже зачислены в образовательные организации, рассказала корреспонденту siapress.ru директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина.

«Остальные пока не могут начать обучение ‒ незнание языка не позволит им осваивать программу. Для них составляют реестр, выдают памятки, в течение трех месяцев они должны пройти обучение русскому языку. После этого есть право на повторное тестирование», ‒ указала она.

Как пояснили в департаменте образования, сроки начала учебы зависят от уровня владения языком. Тем, кто знает русский на бытовом уровне, может хватить трех месяцев. В остальных случаях обучение отложится на более длительный срок, вплоть до следующего учебного года. Это касается не только первоклассников, но и детей других возрастов.

В новом учебном году в сургутских школах будут обучаться более 63 тысяч школьников ‒ почти на 1,5 тысячи больше, чем годом ранее.