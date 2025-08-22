16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,2548   EUR  93,5049  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Сургуте лишь 18 из 33 детей мигрантов сдали тест по русскому языку

Дети мигрантов, не сдавшие русский язык в Сургуте, начнут учиться позже остальных

​В Сургуте лишь 18 из 33 детей мигрантов сдали тест по русскому языку
Фото: администрация Сургута / vk.com

В Сургуте с 1 сентября для зачисления в школы дети иностранных граждан должны пройти тестирование по русскому языку. Его проводит школа №24. В этом году проверку прошли 33 ребенка. Из них 18 успешно справились и уже зачислены в образовательные организации, рассказала корреспонденту siapress.ru директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина.

«Остальные пока не могут начать обучение ‒ незнание языка не позволит им осваивать программу. Для них составляют реестр, выдают памятки, в течение трех месяцев они должны пройти обучение русскому языку. После этого есть право на повторное тестирование», ‒ указала она.

Как пояснили в департаменте образования, сроки начала учебы зависят от уровня владения языком. Тем, кто знает русский на бытовом уровне, может хватить трех месяцев. В остальных случаях обучение отложится на более длительный срок, вплоть до следующего учебного года. Это касается не только первоклассников, но и детей других возрастов.

В новом учебном году в сургутских школах будут обучаться более 63 тысяч школьников почти на 1,5 тысячи больше, чем годом ранее.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:26, просмотров: 126, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Россияне обеспокоены нашествием ядовитых пауков-ос. Вскоре они могут попасть и в Югру 613
  2. Югра взяла кредит из федерального бюджета, чтобы модернизировать теплосистемы Сургута и района 608
  3. ​Более восьми тысяч школьников Сургута провели лето в городских лагерях 593
  4. Авиапассажиры будут «скидываться» на реконструкцию аэропортов 559
  5. ​В МегаФон теперь можно перейти со своим тарифом 472
  6. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 245
  7. ​В Нижневартовске Volkswagen влетел в Toyota при выезде со двора: есть пострадавшие 223
  8. ​Ирина Замятина: «В школах Сургута с 1 сентября введут новые предметы» 220
  9. ​Дети остались без мест для плавания: «Дельфин» в Сургуте достроят через год 188
  10. ​Первый дом в жилом комплексе «Городской парк» в Сургуте — уже в этом году 170
  1. ​Погода в Сургуте в эти выходные: грозовая суббота и солнечное воскресенье 2387
  2. Если бы в Сургуте твердо решили ограничить предельную этажность домов — разговор про социальную инфраструктуру сразу стал бы более предметным 1996
  3. ​«Руководство выводов не сделало»: сотрудница травмцентра Сургута пожаловалась на травлю со стороны коллег 1889
  4. ​Сургут укрепляет позиции: население растет, экономика стабильная, а бизнес выходит из тени 1878
  5. ​Под видом защиты − новые риски 1842
  6. ​Со строек Сургута увезли более 100 мигрантов – в городе прошли массовые рейды 1733
  7. Сургуту нужно перестроить свою ливневку, как некогда перестроили всю коммуналку 1725
  8. «В Сургуте есть четыре места, где чаще всего забиваются ливневки, на одном из них сделают капремонт» 1628
  9. ​В Нижневартовске открылся обновленный офис Сбера 1540
  10. ​Банк Уралсиб расширил возможности вклада «Ключевой Плюс» 1522
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 29073
  2. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 6915
  3. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 6509
  4. ​А Сайма ждет… 5116
  5. Городская власть взялась за общественные пространства, а другие убивают эти пространства заборами 4644
  6. ​Кому в 2025 году могут не выдать водительские права? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4364
  7. ​Солнце обожгло? Не повторяйте эти ошибки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4181
  8. Сургутянам рассказали, когда очистят Сайму у будущей набережной со стороны СОКБ 4093
  9. ​А где вонь? // ФОТОРЕПОРТАЖ 3940
  10. ​Психическое здоровье собак: на что обратить внимание хозяину // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3678

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика