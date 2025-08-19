В Сургуте расширили субсидии для ИП и креативных индустрий

В этом году объем поддержки малого и среднего бизнеса в Сургуте превысит 70 млн рублей. Средства направят на развитие индивидуальных предпринимателей, социальных предприятий, креативных индустрий и агропромышленного комплекса. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказал заместитель главы города Артем Кириленко.

«Главное отличие в том, что раньше деньги выдавались как компенсация уже понесенных затрат, а сейчас все больше развивается проектный подход. Поддержка выделяется тем, у кого есть перспективные идеи, и комиссия оценивает их эффективность», ‒ отметил Кириленко.

По данным мэрии, на каждый вложенный рубль бюджет получает возврат в 1,75 раза больше за счет налогов. Общий объем помощи с учетом налоговых льгот, льготной аренды и субсидий достигает три млрд рублей в год.