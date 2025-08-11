Губернатор Югры высоко оценил планы КРТ в центре Сургута

В преддверии Дня строителя Сургут стал площадкой для заседания Градостроительного совета Югры. 7 августа в ходе визита в город губернатор региона Руслан Кухарук вместе с главой Сургута Максимом Слеповым и представителями строительной отрасли рассмотрели проекты комплексного развития территорий (КРТ) в регионе.

По словам Кухарука, развитие муниципалитетов требует участия опытных специалистов и совместной работы власти и бизнеса. Сейчас в Югре по механизму КРТ планируется развитие 41 территории, в том числе и «ядра» центра Сургута ‒ участка более 200 тыс. кв. м рядом с парком «За Саймой». Здесь построят жилые дома переменной этажности, социальные объекты и набережную.

План предусматривает возведение детсада на 350 мест, школы на 1125 учеников и нового здания театра «Петрушка» площадью не менее 4,5 тыс. кв. м. Также будет создана инженерная и транспортная инфраструктура. Проект планировки вынесут на общественные обсуждения.

Максим Слепов отметил, что проект должен учитывать мнение горожан и права переселяемых жителей на справедливую рыночную оценку жилья. Проработанность сургутского проекта КРТ высоко оценил член Союза архитекторов России Алексей Белоусов, назвав его «образцовым» и достойным внимания других муниципалитетов.

Перед заседанием Слепов показал Кухаруку обновленную набережную реки Саймы возле СурГУ. Губернатор, по словам мэра, проявил большой интерес к ее преобразованию.

Деловая программа ко Дню строителя завершилась пленарной сессией «Города Югры ‒ пространство благополучия» в Сургутской филармонии, на которой вручили окружные и ведомственные награды, в том числе сургутским застройщикам.

При поддержке Администрации Сургута