Депутат Думы Сургута проверил подготовку школы №44 к 1 сентября

В преддверии 1 сентября в Сургуте проверили готовность школы №44. В новом учебном году за парты здесь сядут 2 344 школьника, в том числе 225 первоклассников. К началу занятий школа обновила материально-техническую базу. Закуплены ученические столы и стулья, а также новое оборудование для пищеблока ‒ кухонная машина, котел, морозильный ларь. Учебниками школа обеспечена на 100%, сообщил депутат Думы города Владимир Клишин.

Вместе с народным избранником школу проверили исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алена Соловьева, руководство образовательного учреждения и представители родительского сообщества.

В ходе проверки специалисты осмотрели состояние эвакуационных выходов, убедились в выполнении комплекса мероприятий по антитеррористической защищенности учреждения. Также проверено соответствие школы санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим и медицинским требованиям.

«Такие мероприятия очень важны для того, чтобы родители понимали, в каких условиях учатся дети, и были спокойны за их здоровье и безопасность», ‒ отметил Владимир Клишин.

По словам депутата, системная работа по подготовке школ к учебному году позволяет не только обеспечить комфортные условия для учеников и педагогов, но и повышает уровень безопасности образовательных учреждений. Школа №44 полностью готова встретить учеников 2 сентября.