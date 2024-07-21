В Сургуте заметили зайца: горожанам советуют не приближаться к животному

В выходные дни на улицах Сургута был замечен крупный и красивый заяц, который привлек внимание горожан. Природнадзор Югры настоятельно рекомендует не пытаться взаимодействовать с диким животным: не стоит пугать и бегать за ним. Также не нужно пробовать сделать с зайцем селфи, подчеркивают в ведомстве.

«Заяц — настоящая боевая машина. Его задние лапы оснащены очень длинными и острыми когтями, а мышцы в заячьих лапах очень сильные. Если непрофессионал возьмет зайца на руки, это может закончиться для него очень плачевно. Задними лапами заяц может распороть человеку не только одежду, но и живот», - предупреждают в Природнадзоре.

В ведомстве призвали с уважением относиться ко всему живому, что нас окружает. Если вы встретите зайца, лучше всего оставить его в покое.