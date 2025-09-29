16+
В Ханты-Мансийске новый корпус медицинской академии будут проектировать с учетом мнения студентов и преподавателей

В столице Югры прошло публичное обсуждение нового корпуса для медакадемии

В Ханты-Мансийске новый корпус медицинской академии будут проектировать с учетом мнения студентов и преподавателей
Фото t.me/stroyka_ugra

В Ханты-Мансийске на стратегической сессии обсудили проект нового учебного корпуса Ханты-Мансийской государственной медицинской академии. В мероприятии приняли участие студенты, преподаватели, представители правительства Югры, заказчика — Управления капитального строительства округа — и компании-проектировщика «Я-Проект».

Ректор академии Александра Нехорошева напомнила, что вуз ждет новый корпус уже два десятилетия. По её словам, появление современного здания позволит значительно укрепить материально-техническую базу, расширить возможности подготовки специалистов и выпускать больше квалифицированных кадров для системы здравоохранения региона. Завершить строительство планируется в 2027–2028 годах.

Новый корпус станет одним из крупнейших в регионе: его площадь составит около 18 тысяч квадратных метров, этажность — семь уровней (шесть надземных и один подземный). Здесь смогут одновременно заниматься 500 студентов и работать около 100 преподавателей. Проект предусматривает учебные и научные кабинеты, лаборатории, медицинский блок, библиотеку, два спортзала, буфет и актовый зал с эстрадой. Здание соединят теплым переходом с основным корпусом академии.

Особый интерес вызвали нестандартные решения проекта, которые редко встречаются даже в ведущих медицинских вузах страны. Так, в новом корпусе предусмотрены тир, лыжная база, современная операционная для работы с животными, а также студия звукозаписи.

Студенты и преподаватели внесли свои предложения. Среди них — обустройство уличной спортплощадки, вело- и самокатной парковки, улучшение звукоизоляции спортзалов на пятом этаже, создание дополнительных комнат матери и ребенка и большего числа уборных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также было предложено в малом спортзале предусмотреть зону для занятий хореографией с зеркалами и станками.

Проектировщики заверили, что постараются учесть предложения и увязать их с действующими строительными нормами и ограничениями по площади. На государственную экспертизу обновленный проект планируется направить в начале 2026 года.


Сегодня в 17:25
