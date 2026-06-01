В Тюменской области планируют создать турпрограммы с Югрой и Ямалом

В Тюменской области разрабатывают новые направления для автомобильного туризма. Как рассказал губернатор Александр Моор, среди перспективных проектов – «таежные выходные» в Уватском округе, историческое путешествие в Ялуторовск и погружение в атмосферу сельской жизни в Упоровском округе.

Сейчас для автотуристов уже доступен трехдневный маршрут «В Сибирь по своей воле». Он проходит через Тюмень, Кулигу, село Покровское и Тобольск. Путешественники могут посетить Цветной бульвар, музей Григория Распутина, Тобольский кремль и музейный комплекс «Дворцы наместников». Вся необходимая информация – как добраться на автомобиле, какие достопримечательности посмотреть и где попробовать сибирскую кухню – собрана на портале «Путешествуем.рф», созданном в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

При этом власти региона намерены расширять географию путешествий. Директор областного департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова ранее сообщала, что в активной стадии разработки находятся автомобильные маршруты между соседним Уватским районом Тюменской области и Нефтеюганским районом Югры. Кроме того, прорабатывается идея создания единого межрегионального продукта выходного дня, который объединит все три субъекта «матрешки» – Тюменскую область, Югру и Ямал.

Развитие автотуризма тем более актуально, что путешественники все активнее выбирают личный транспорт.

Спрос на поездки в целом подтверждает статистика: за 2025 год Тюменскую область посетили более четырех миллионов гостей. Почти 400 тысяч из них приезжали в Тобольск. При этом регион продолжает входить в десятку лидеров по количеству туристических поездок в стране.

«Тюменской области есть что показать жителям разных регионов нашей страны. Ждем всех в гости!» – пригласил путешественников Александр Моор.