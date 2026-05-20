В России растет число людей с ожирением и диабетом

Каждый третий житель России страдает ожирением, а еще столько же имеет избыточный вес. При этом официально в стране зарегистрировано почти три миллиона пациентов с ожирением. Об этом на пресс-конференции, посвященной профилактике эндокринных заболеваний, заявила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика И.И. Дедова Минздрава Наталья Мокрышева, передает ТАСС.

«По данным эпидемиологическим, каждый третий россиянин имеет ожирение и еще столько же имеет избыточный вес. И это потенциально те пациенты, которые в ближайшее время рискуют перейти в когорту пациентов с сахарным диабетом», – отметила она.

По словам Мокрышевой, заболевание напрямую связано с риском развития сахарного диабета второго типа.

Сейчас в России зарегистрированы почти шесть миллионов пациентов с сахарным диабетом. Однако, реальное число заболевших может быть вдвое выше ‒ еще около шести миллионов человек живут с заболеванием, не зная о нем. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС ранее рассказала заведующий окружным эндокринологическим центром Сургутской окружной клинической больницы Лидия Евлоева.

В Сургуте, по словам врача, также фиксируется ежегодный рост заболеваемости. Чаще всего диагноз ставят людям в возрасте от 40 до 65 лет, уже имеющим сопутствующие заболевания: ожирение, гипертонию, перенесенные инфаркты или инсульты.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что рост числа пациентов с сахарным диабетом может привести к тому, что заболевание превратится в эпидемию.

По данным Минздрава, к 2030 году каждый второй взрослый россиянин может иметь избыточную массу тела, что существенно повышает риск развития диабета и других хронических заболеваний.