Рособрнадзор введет устный экзамен по истории для девятиклассников с 2028 года

Российские девятиклассники с 2028 года будут сдавать устный экзамен по истории. Об этом на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова приводит РИА Новости. Глава Рособрнадзора отметил, что решение связано с особой значимостью предмета. По его словам, формат экзамена будут обсуждать с учителями, учениками и экспертами.

В Минпросвещения ранее уточняли, что устный экзамен по истории в девятых классах станет формой допуска к ОГЭ. Он должен помочь подросткам развивать умение аргументировать или опровергать разные мнения, а также формировать собственное отношение к событиям и историческим личностям.

Сейчас устная проверка знаний у девятиклассников действует только по русскому языку. Итоговое собеседование является обязательным допуском к остальным экзаменам и проходит зимой. Оно включает четыре задания: чтение текста, пересказ с цитатой, монолог на одну из предложенных тем и диалог с экзаменатором.

На 2026 год структура ОГЭ останется прежней. Девятиклассники будут сдавать четыре экзамена: два обязательных — русский язык и математику, а также два предмета по выбору.