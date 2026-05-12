За шесть лет в Тюменской области обновили 850 дворов и территорий

В Тюменской области продолжается всероссийское онлайн-голосование за выбор проектов благоустройства. Свои голоса уже отдали более 50 тысяч жителей региона. Проголосовать можно на портале «Госуслуг» или через чат-бота в МАКС до 12 июня.

«Для нас уже стало стандартом привлекать жителей к благоустройству новых общественных пространств. За шесть лет, в целом по всем программам, мы обновили 850 дворов и общественных территорий», – отметил губернатор Александр Моор.

Среди удачных примеров – парк имени Константина Лагунова, открывшийся в Тюмени в ноябре 2024 года и сразу ставший популярным местом отдыха. А также сквер Выпускников в Тобольске, где раньше была неухоженная территория, а теперь появились батуты, памп-трек, качели и прогулочные дорожки.

Победившие в голосовании проекты воплотят в жизнь по проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Напомним, что в этом году на голосование вынесены пять объектов: площадь Солнца и сквер Сибирских кошек в Тюмени, набережные рек Курдюмка и Слесарка в Тобольске, а также две дворовые территории в Ишиме.